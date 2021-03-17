鬼鬼接下衛生棉廣告新產品安睡褲廣告。（吳映潔工作室提供）

吳映潔牛年開春大進擊，化身「阿月仙子」接下「安睡褲」廣告的她首次代言女性用品，影片中睡姿「全都露」，強調產品貼身的她，展現運動有成的翹屁屁成果。除了廣告外，接下來4、5月會有新的音樂作品，目前正在錄音，她透露說將與新認識的音樂人合作，「是才子型歌手，很期待讓大家看到激發出的音樂火花！」

吳映潔開春後各方齊頭並進，除了新戲接觸外，預告將有新身份，打算新的一年能斜槓發展，有新的突破，她上半年滿滿的工作計畫，常常與團隊忙到半夜， 愛跳舞的她也希望再更精進舞蹈，除了不斷地看舞蹈影片充實自己，還許了願望想好好跳舞。另外她也看了許多訪談影片，希望能充實自己的說話技巧。最近更把自己學化妝的成果在IG上展示，努力的她最近花了很多時間充實自己，其他時間不斷的上課歌唱充實，跳舞、表演、英文課。

平常沒工作會在12點左右上床睡覺的她，更改變生活習慣晚睡晚起，她笑說：「最近懶的運動，不過因為怕胖，還是很勤奮地躺岩盤浴消水腫！」她開春就接到新廣告，據悉這支一季的廣告就入袋近7位數字，她目前有面膜、衛生棉、睫毛膏、手遊及一個生活用品袋代言廣告，希望能接更多廣告代言產品，笑說：「歡迎『乾爹』多多光顧找我代言！」

(中時 )