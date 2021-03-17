新北市泰山幸福教會主任牧師趙曉音聲稱自己能「驅魔」，更主張「當滅之物」學說，要求信徒不得接近星巴克、寶雅、Nike等商品，連寶可夢都被解讀成「養小鬼」，信眾為了遵守她的理論，幾乎到了「身無長物」程度，還有媽媽因此丟掉孩子大部分的玩偶，每天生活得提心吊膽，就怕在不自覺間觸怒神顏。

趙曉音口中的「當滅之物」學說其實來自《舊約聖經》，她將此理論嚴苛化解釋，認為異教神話圖騰或象徵都不該接近，包括以精靈為主角的遊戲《魔獸世界》，和商標為希臘神話中海妖的「星巴克」，以及用花卉女神為理念的「寶雅商場」，還有以希臘神話勝利女神為名的「Nike」公司，趙曉音都嚴格禁止信眾購買相關商品。

「每天光是要擔憂有沒有得罪上帝，就耗費了所有心神。」林姓前信徒說，趙曉音的「當滅之物」多不勝數，「寶可夢」代表養小鬼，超高人氣的「角落生物」角色則是來自於日本的角落神，鳳尾紋紅包會聯想到傳統神獸，信眾們為了貫徹趙曉音的理念，幾乎到了身無長物的境界。

林小姐提到，趙曉音個人魅力極強，在外形象溫暖柔和，信眾往往對她說的話深信不疑，日常生活若稍有不順，如騎機車時發生小意外或物品遺失，教友們就會立刻戒慎恐懼地詢問牧師自己哪裡做得不好，或在家翻箱倒櫃尋找「當滅之物」，每天生活提心吊膽，就怕自己在不自覺間觸怒神顏。

「因為上帝不喜歡，我曾經丟掉孩子大部分的娃娃。」林小姐表示，趙曉音認為布娃娃是絨布的偶像，讓兒童接觸將會造成心理陰影，她為了不得罪上帝，咬牙將孩子的布偶丟棄，一度引發家庭革命，信仰也成為夫妻爭執的主要原因，但沒想到，自己最敬愛的牧師竟會給她毀滅性攻擊。

本刊致電趙曉音，她否認曾要求信眾退掉醫療保險，並表示自己正在撰寫與假聖靈有關的論文，其指導教授希望她別再揭露學術成果，因而不便對趕鬼儀式多加發言，而趙母過去的確曾為人趕鬼，但該患者已生病多年，趙母從未要求患者停藥，還積極建議家屬將病患送入機構治療，其病情轉變與趙母無關。

前教友真真曾跟隨趙曉音，將這份信仰當成唯一寄託，豈料卻被趙曉音諷刺她會罹癌及婚姻不美滿，都是「上帝出手」的天罰。（圖／讀者提供、黃耀徵攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)