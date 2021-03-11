3月14日是一年一度的白色情人節，全球最大連鎖披薩品牌「達美樂」呼應節慶期間，甜點必定熱賣的銷售經驗，特別推出白色情人節限定的全新口味--草莓甜心披薩，以甜蜜暖心的滋味祝福天下有情人，當天於達美樂官網訂購外帶、9吋每個199元。

達美樂行銷公關部表示：節慶時期的甜點銷售量約為一般時期的2倍，回應這樣的市場需求，今年白色情人節，達美樂特別提供消費者草莓甜心披薩這一款兼具色、香、味、形的甜點選項，作為搭配主餐披薩時的最佳拍檔。達美樂研發人員特別選用來自法國的百年草莓醬品牌，強調製成天然、不含色素香精及防腐劑，先在9吋紐約餅皮上均勻撒滿Q軟的麻吉丁、香甜的水蜜桃果粒，以及香濃的莫扎瑞拉起司，烘烤完成後還會用草莓醬裝飾豔紅的愛心一枚，造型應景之外，口感更是豐富甜蜜。

達美樂「白色情人節-草莓甜心披薩 限時限量活動」將於3月14日早上10點準時於官網開放訂購，每家門市限量供應18個，全台約2,800個，售完為止，每筆訂單限訂1顆，並需自行前往門市提領外帶。同時間，達美樂官網訂購回饋仍然持續進行，網友及會員消費滿399元立即加贈好禮香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯、1.25公升的可樂4選1。

(工商 )