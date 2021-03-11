因院內不少病患痊癒後會以紅包、獎金感謝醫院同仁，桃園療養院嚴禁同仁收取賄賂、餽贈、不當利益等請託關說，不少同仁秉持廉潔拒收紅包，桃療為表揚同仁堅守「廉潔」，維護醫院內部公正及清廉的形象，特地於10日公開表揚4名優秀同仁。

桃療今年農曆春節期間，嚴禁同仁收受賄賂、餽贈、不當利益及與職務有利害關係者邀宴或請託關說外，並落實辦理各項廉政倫理事件登錄工作，以維護醫院內部公正、清廉的優質形象，桃療也於10日上午召開會議，特別舉辦春節期間拒受餽贈廉政倫理事件知會登錄的廉能楷模表揚優良事蹟。

桃療表示，院方針對員工廉潔操守和榮譽心，在院務會議中公開頒獎表揚4位廉能事蹟人員，期盼院內員工以廉能事蹟人員作為學習對象，在推展貼心醫療服務的同時，更能秉持操守，拒受餽贈，形塑醫院廉潔風氣。

桃療一般精神科醫師汪振洋於過年前，因病友家屬認為汪振洋多年照顧及辛勞，主動致贈6000元紅包表達謝意，經汪振洋堅持並婉拒，而家屬仍執意致贈現金表達謝意，隨即將紅包置於醫師桌上匆忙離去，汪振洋遂即向政風室報備，經政風室通知家屬後表達感謝之意及秉持廉潔操守立場後，同意簽收領回，但仍不斷感恩汪醫師對家人醫療照顧深表謝意。

另有護理科主任邱金快等醫護人員等3人受獎，同樣向家屬當場婉拒，但無法阻止對方好意，且盛情難怯，最後報請政風室協助辦理登錄核可後，分別由社工科及護理科轉贈社服基金及病友分享。

(中時 )