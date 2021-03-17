來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，祭出叫「鮭魚」的顧客全桌免費行銷活動，引爆「鮭魚」風潮，桃園區戶政事務所有2名同為21歲的男子跟風，分別於上、下午到戶政所改名，其中一人甚至改叫「鮭魚爆吃壽司郎」，朋友則在旁全程錄影記錄，全桃園目前累計有13人。

桃園區戶政事務所指出，上午和下午各有一名大學生裝扮的男子，在朋友陪伴下來改名，不約而同都是21歲，一人改成「鮭魚」、一人則改成「鮭魚爆吃壽司郎」，從名字就表明意圖，櫃台人員都有提醒改名次數限制，且會永久記載，但他們都只關心何時可以改回來。

戶政人員直言，「壽司郎」在桃園尚未有分店，全桃園第一間分店「桃園國際路店」目前還在招聘中，原以為不會「燒」到桃園，豈料真有人為此來改名，感嘆是年輕人間覺得好玩的集體效應。

民政局指出，法律規定因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」可改名3次，包括未成年前1次、成年後2次，如果年輕人為了參加活動改名，之後再改回原名，等於2次額度已用罄，今後都不能再改名。

(中時 )