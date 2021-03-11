立法院副院長蔡其昌11日會勘，爭取7100萬元進行自來水管線汰換。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌11日會勘，爭取7100萬元進行自來水管線汰換。（陳淑娥攝）

台中市大甲區、清水區等6里自來水管線埋設逾20年，已逾使用年限致區域管線漏水嚴重，立法院副院長蔡其昌11日邀相關單位會勘，爭取7100萬進行管線汰換，超過1300用戶將受益，預計明年6月底前可完工。

蔡其昌11日邀集台灣自來水公司第四區管理處處長穆岳鈞、市議員施志昌、楊典忠、王立任及當地里長等人會勘大甲、清水二地自來水老舊管線汰換工程。

蔡其昌指出，大甲區頂店里等4里，以及清水區中興里及靈泉里的自來管線已埋設超過20年，係依據當時用水情況佈設管徑40-150公釐塑膠管，因管線老舊且逾使用年限，造成區域管線漏水嚴重，地方一直困擾不已。

蔡其昌表示，每年都向自來水公司爭取預算並督促進行汰管工程，尤其當今水資源亮紅燈，將老舊管線滲漏問題解決，就會有多出來的水供民眾使用。這次爭取7100萬經費，將既有PVC塑膠管升級DIP鋼管，讓用水品質更安全，共同守護台灣珍貴水資源。

穆岳鈞提到，本次工程將全面汰換PVC舊管升級為DIP新管，管線口徑為100-200公釐，總計長度9690公尺，預計2022年6月底前可完工。

施志昌說，老舊自來管線沒有滲漏破損，水壓不足問題也能同時改善獲得改善，工程完成後將可大大提升施工區域水量、水壓供水品質，完竣後也要求水公司將路面重新刨除加封，提升道路品質。

(中時 )