韓國男星柳演錫在新作《今天決定我愛你》中演出在南韓因工作過勞的青年，拋下一切遠赴阿根廷過著減壓生活，導演洪智暎特別要求他燙捲頭髮，再加上亞麻質料的衣服，讓他充滿南美的輕鬆慵懶感，他的戲份幾乎都在阿根廷拍攝，在當地住了20天，對當地的美景留下深刻印象。

柳演錫個性開朗，頗有領袖特質，在國外也很容易融入當地，結交新朋友，在2014年的綜藝節目《花漾青春》中前往寮國旅行，就曾因心情太好人來瘋，請全夜店的人喝酒，讓同行的孫浩俊和Baro大傻眼的說：「最後全店的人都變成他的朋友了。」

所以談到阿根廷的回憶，讓愛旅行的柳演錫十非想念，「因為疫情的關係，我很久沒看電影也不能出國旅行，電影是在疫情發生前就拍完的，現在真的不時都會想到在當地住的民宿和所有拍攝的場景地。」容易交朋友的他也和當地協助拍攝的工作人員建立友誼。

他說：「當時在阿根廷吃美味的牛肉和美酒，還有拍攝過程，都會一幕幕的出現在腦海中，而且電影中也拍攝很多人一起的聚會，對現在而言是完全不能做的事，讓我現在也很想念當地的朋友。」他樂觀表示電影是傳達了「明天會更好」的訊息，「所以我相信有一天又會恢復以往的樣子，可以隨心做很多事情。」電影12日在台上映。

(中時 )