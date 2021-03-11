中信兄弟主場開幕戰周日開打，台中市長盧秀燕鼓勵球員預祝奪勝。（盧金足攝）

2021中職大聯盟例行賽即將開打，3月14日中信兄弟在台中主場的第一場賽事將迎戰富邦悍將。市長盧秀燕力挺中信兄弟，11日前往洲際棒球場為選手們加油打氣，並致贈全隊水果禮盒，預祝中信兄弟主場開幕戰旗開得勝。

盧秀燕到洲際棒球場慰勞中信兄弟全體隊員，關心選手練球及目前狀態，並一起呼喊「中信兄弟加油！」，現場士氣高昂。她強調，中職大聯盟例行賽即將開打，中信兄弟是台中在地球隊，市民、市府都很關心，今日送上祝福，為球員打氣，「市府以中信兄弟為榮」。為讓球員比賽無後顧之憂，市府全力協助行政及各方面事宜，她有信心中信兄弟可以拿下總冠軍。

中信兄弟球團領隊劉志威指出，盧秀燕上任以來，對球隊、球場支持不餘遺力，讓他感受到市長對棒球的熱情，今年球隊與市府將更密切配合，目前台中捷運文心崇德站也有中信兄弟的主視覺，中信兄弟要做的事情就是把成績打好，讓市民感受到總冠軍的榮耀。

中信兄弟球團董事長高英傑感謝各界鼓勵，他說，球隊會努力拿下總冠軍，「中信兄弟加油！」

運動局李昱叡指出，市府以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」和中信兄弟持續深化合作；而中信兄弟除了深耕洲際棒球場主場，賽季以外期間更前往基層指導球員球技、協助推廣迷你棒球運動，強化棒球運動向下扎根。

市府積極推展基層三級棒球計畫，每年舉辦多場棒球賽事促進選手交流，積極推展台中棒球運動。

今年台中洲際球場，除中職32年賽季中信兄弟的55場例行賽，也將舉辦重要國際棒球賽事，即6月東京奧運棒球六搶一資格賽，勢必再次帶動棒球熱潮；此次中職賽事持續配合防疫，現場採購票實聯制、出入口量測體溫、觀賽民眾佩戴口罩、前後左右座位區保持安全距離、飲食在固定座位上飲用等措施，歡迎球迷踴躍進場為選手加油。

(中時 )