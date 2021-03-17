味全龍王牌投手王維中14日在台南初登板，不過主投4.2局失3分承擔敗投，16日就被球隊移出一軍名單，他在個人Instagram上透露自己投到手腕瘀青，投成這樣自己也嚇到，而經驗豐富的旅美前輩王建民看到截圖後也相當疑惑，自己沒見過這樣的狀況。

味全龍隊選秀狀元王維中在中職初登板表現差強人意，已經降到二軍修養調整，最快26日的天母主場開幕戰才會回歸一軍。王維中首戰承擔敗投，自己對自己的表現相當不滿意，在Instagram上貼出自己手腕瘀青的照片，寫下，「那天比完賽手腕就瘀青了，可以投到這樣我也嚇到，因為也是第一次這樣。」

旅美前輩王建民今日舉辦個人攝影展的展前記者會，被問到王維中的狀況，王建民也滿臉疑惑，「這是破皮吧？我沒有看過投手這樣耶，以前自己頂多手指頭破皮。」此外王建民推測這並非太久沒有實戰而用力過猛導致，「應該也不是因為太久沒有實戰，他在熱身賽也有出賽，不太清楚他的傷勢，只能交給他們隊醫。」

王維中在個人社群平台上貼出自己手腕瘀青的照片。（截自王維中個人Instagram）

(中時 )