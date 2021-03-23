王維中在個人社群平台上貼出自己手腕瘀青的照片。（截自王維中個人Instagram）

味全龍王牌投手王維中在中職一軍初登板後出現左手腕不適的情況，將跳過本周五龍隊天母主場開幕戰，總教練葉君璋表示，今天他將赴醫院檢查，若一切順利的話仍是朝著4月5日先發的目標前進。

王維中在14日面對統一獅的比賽先發，4.2局投球中用83球，被敲5支安打、失3分，承擔敗投，隔天他在IG限動上放上一張左手腕瘀青、破皮的照片，也確定跳過主場開幕戰先發。

葉君璋表示，王維中左手手腕腫脹已經消退，今天會再去醫院檢查，讓球團、球團都安心，今天也未隨隊至桃園棒球場，「基本上他現在練習跟投球都沒問題，但還不到百分百，今天晚上再做一次檢查，讓大家都比較安心。」

若今天檢查結果沒問題，王維中仍會朝4月5日先發目標去前進，過程中也會再觀察球員狀況。至於王維中的手傷到底是什麼情況？葉總說：「他的關節、肌肉都沒問題，腫脹也都消了，到底是什麼傷這很難講，就像林子昱之前說他手會冰冰的沒感覺，可能就是某個神經什麼的。」

(中時 )