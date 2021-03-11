澳洲政府與北京當局發生衝突，進而引發貿易爭端、人才流動遭限制等問題，據外媒報導指出，澳洲情報委員會接獲消息，指出澳洲政府將制定一份涉及關鍵技術與新興技術清單，限制外國研究機構活動，確保澳洲國家利益。

據《路透》報導，澳洲安全情報組織（ASIO）先前針對在各大學進行軍民兩用技術國際合作，進行審查。澳洲總理辦公室和內政部主導的調查認為，應該限制相關技術的外國研究機構合作，確保澳洲國家利益。

據《澳大利亞人報》先前報導，澳洲政府專注在軍事、經濟優勢可能遭外國政府透過研究專案竊取機密，有5名澳洲研究委員會（Australian Research Council，ARC）研究經費的申請人遭擋下，無法獲得50萬澳元(超過1千萬元新台幣)補助。去年12月，Dan Tehan否決18項ARC經費申請，經過國家安全審查後，這幾十名澳洲科學家遭控與中國共產黨的人才招募計畫「千人計畫」密切關聯。

ASIO總幹事Mike Burgess指出，為了確保國家利益納入經濟發展考量，澳洲政府採取跟過去完全不同的做法，這是受到國際情勢所推動。不過，這也不代表澳洲打算升起貿易保護主義，澳洲打算招收更多國際學生，這對於澳洲經濟，以及高等教育發展相當重要。

ASIO調查外國勢力暗中取得澳洲知識財產權的意圖，並與大學進行60次合作互動。Mike Burgess認為，大陸並未隱瞞千人計畫，表示該計畫成為大陸戰略規劃的延伸，讓全球科技產業以大陸制定的規則運作，確保其經濟優勢。

澳洲去年在外資投資澳洲企業，包刮收購等行動，無論性質為何、投資規模，都要經過澳洲政府單位審查，期限也從30天延長至6個月。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）前分析員Alex Joske指出，過去20年，中共人才招募計畫可能與多達2.8億澳元的經費欺詐相關，目前已經調查出有325名與中共有密切相關，甚至有人同時在大陸官方機構任職。

澳洲大學聯盟（Universities Australia）告訴國會，新的監管措施應與風險相稱，不應該設限澳洲高等教育與外國的合作。ASIO去年就警告，研究機構與澳洲大專院校必須注意來自大陸的干預風險與間諜活動的潛在可能。

(中時新聞網)