國民黨主席江啟臣今天參加黃復興黨部舉辦的紀念國父孫中山逝世96紀念大會。（讀者提供）

國民黨主席江啟臣今天參加黃復興黨部舉辦的紀念國父孫中山逝世96紀念大會。（讀者提供）

為紀念國父孫中山逝世96週年，國民黨黃復興黨部今天舉辦紀念大會，黨主席江啟臣也現身和黃復興黨員搏暖。江致詞時數次感謝黃復興黨員，在黨面臨挑戰之祭，對黨不離不棄，他說，去年已走過谷底，今年是爬坡壯大的時刻，也是更需要團結的時刻，「我們不怕失敗、困難、挑戰，最怕的是不團結」。

國父孫中山明天逝世滿96週年，國民黨黃復興黨部今天提前邀請18支黨部主委齊聚一堂，由主委臧幼俠率領大家一同緬懷孫中山的革命精神，前國防部長伍世文、李天羽等10多位上將，及前監委葛永光、中常委李傅中武、鄧治平等人也到場共襄盛舉，國民黨主席江啟臣特別現身向800位黃復興黨部的黨員拜晚年。

江啟臣致詞表示，國民黨這一路走來，尤其在台灣民主化的過程扮演重要角色，也因為國民黨，台灣的政治才得以民主化，之後政黨之間展開競爭，感謝黃復興黨部無論黨的輸或贏，都對黨不離不棄。

江啟臣主動提及總統府資政姚嘉文拋出「制憲」議題，主張國名改為「台灣共和國」，他說，「很抱歉，國民黨捍衛的是中華民國，維護的是中華民國憲法，這是我們不能夠妥協的底線」，今天台灣不管在怎麼民主，任何威脅中華民國生存、欲消滅中華民國的，絕不接受。

明天是植樹節，也是國父孫中山逝世96週年，江啟臣將率黨務主管至國父紀念館獻花致敬，前主席吳敦義也將一同參加。

(中時 )