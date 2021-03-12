巨大《全球抗疫》手繪看板由國寶級電影手繪看板大師顏振發繪製。(曹婷婷攝)

台南全美戲院不掛電影看板，今天起號召《全球抗疫》！左為顏振發、右為吳振漢。(曹婷婷攝)

台南全美戲院不掛電影看板，今天起號召《全球抗疫》！長約16.4米、高5.5米手繪巨幅《全球抗疫》看板，由國寶級電影手繪看板大師顏振發親手繪製，預計懸掛2個月，全美戲院老闆吳俊漢表示，疫情對電影產業帶來莫大衝擊，有感於防疫人人有責，透過民間自發力量，呼籲全球重視公共衛生議題，早日遠離疫情。

巨幅看板主角包括知名國際大導演李安、好萊塢、阿諾史瓦辛格、湯姆克魯斯、麥特戴蒙、丹尼爾克雷格、蓋兒加朵、凱特溫斯蕾，7人分別戴上紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫象徵彩虹的口罩。

吳俊漢說，全球從去年起籠罩在新冠肺炎疫情之下，1年多來，疫情為世界帶來巨大衝擊，有感於防疫人人有責，呼籲大家重視疫情的嚴重性，特別精心設計一幅百年來全台灣最大幅長約16.4米、高5.5米手繪看板。

巨幅看板前後耗時1個月構思籌備，顏振發師傅則僅花7、8天就完成繪製，畫了大半輩子的他輕描淡寫說，手繪電影人物沒甚麼難度，畫就對了。

(中時 )