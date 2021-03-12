3家外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，看好儘管產能緊張，但NAND控制器IC短缺，依舊處於賣方市場，有利於群聯今年ASP，其中有美系外資重申群聯買進評等，將目標價上調至570元。

美系外資指出，目前NAND控制器短缺，且三星SSD產品轉單，群聯向來和原廠關係緊密下，此波可望受惠，加上群聯已轉進第4代PCIe，英特爾和AMD多已採用此規格，也打入遊戲機SSD，其他NAND加值的應用也廣泛用在工控領域，群聯目前本益比為2.9倍，看好後市成長動能，重申群聯買進評等，目標價也上調至570元，並調升群聯今明年獲利預估3%。

另一家美系外資表示，目前NAND控制器IC為賣方市場，預計NAND控制器IC ASP今年可以提高20~30%，群聯也重申上半年對控制器IC需求市場樂觀，且預計第二季產能緊張問題將加劇，群聯也會將漲價成本轉嫁予客戶端，維持加碼評等、目標價508元。

日系外資表示，NAND價格持續具彈性，支撐群聯第一季毛利率仍有成長空間，由於三星的美國德州工廠的因暴雪的破壞可能影響到5月，這更可能會進一步推動 NAND控制器供應緊張，間接影響NAND模塊供應，維持群聯買進評等、目標價510元。

群聯去年第四季合併營收為128.4億元、季成長8%，2020全年度合併營收也創下歷史新高達484.96億元，年成長近9%，去年第四季毛利達到29.61億元、季成長8%，此外，去年第四季整體毛利率不僅仍維持出色的23.06%，2020全年度毛利率更是達到25.25%，刷新歷史同期次高，群聯2020全年稅後淨利與EPS也達87.07億元與44.14元，同步刷新歷史同期新高。

(時報資訊)