美系外資出具最新華碩(2357)報告，給予「加碼」評等，目標價上修到400元。
外資指出，去年4Q華碩獲利優於市場預期，除了毛利率轉佳外，豐沛的業外收益也是挹注獲利的主因。展望全年的NB出貨，華碩經營階層給了一個高於市場1成的出貨目標，市場估值年增10-15%，而華碩期望的出貨成長估值是20~25%。至於在Chromebook的出貨，則是預估有100%的年增。同時華碩預計配發26元的現金股利，和潛在的NB/板卡漲價潮，更突顯投資價值。
至於華碩新推出的ROG Phone 5，以不同產品區隔來擴增客群，目前為止的首波發售及預購，都有較上一代明顯增長。而即將推出的新一代ZenFone系列新品，預期也將交出優於去年的成績。預計ROG Phone 5較上一代的ROG Phone 3將有1.5倍的成長。
法人估華碩今年有實力再賺逾3個股本，全年EPS估為32.24元，四季季度配置如下：1Q為9.07元，2Q為8.99元，3Q為8.9元，4Q為6.28元。
(時報資訊)
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