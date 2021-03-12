影片提到隨處都可以看到綠鬣蜥屍體，但依綠鬣蜥習性，受傷是不可能留在原地，必定會跑到洞穴躲藏，不可能掛在樹上，應該是直接被打死的。(翻攝YouTube頻道吳小珍／吳建輝彰化傳真)

彰化縣二林溪畔綠鬣蜥滿溪為患，YouTube頻道吳小珍時常分享到此獵殺綠鬣蜥影片，但最近有民眾反映，各地好手齊聚二林溪獵殺綠鬣蜥後，卻沒有妥善處裡，將屍體放在原處，曝曬膨脹臭味四溢，但頻道也釋出影片，表示並非獵殺當有趣，是因地形限制才使用彈弓器具，也強調都有清理現場。

綠鬣蜥原產於中美洲、南美洲等熱帶雨林，是一種大型蜥蜴，壽命長達10年以上，最長可達２公尺，繁殖力強，因被民眾過度放養，被列入台灣十大入侵外來種，二林地區有相當多的農作，根本就是綠鬣蜥的天堂，雖然不會輕易攻擊別人，也無毒性，但巨大的體型與凶狠的外型，時常嚇到不知情的路人。

吳小珍也在頻道表示，他們完全自發性移除，因為地形關係使用長竿套索、彈弓等工具，但絕對不可能獵殺不理，有少數用爆竹等方式移除的民眾，但皆屬個案，他們移除之後都會物盡其用，不管是做成堆肥或給牲畜吃，或是自行料理，外皮甚至可以加工使用，但這些純粹都是個人分享。

當地民眾表示，現在幾乎每天都會有人到現場打獵，確實讓綠鬣蜥數量銳減，他們也相當感謝，但是將屍體放在現場的情況，算是少數，吳小珍團隊都是自發性移除，也要特別感謝他們。

吳小珍家人也強調，影片拍攝是他們主動發現問題，並非他們所為，拍攝影片是希望呼籲所有鄉親獵殺外來種是好事，但也要善盡環境保護的責任。(翻攝YouTube頻道吳小珍／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府農業處表示，彰化境內目前最嚴重的區域在二林溪流域，除了民眾的菜園、農園之外，也有跑到市區街道上的紀錄，目前縣府委託彰化野鳥學會捕捉，每日定點巡邏、移除、若有發現死蜥也會主動清理；環保局則回應，動物屍體原則上並非廢棄物，但有汙染路面或環境，依然可以處行為人新台幣1200至6000元罰鍰，也呼籲民眾在做移除綠鬣蜥行為時，應確實將環境整潔完畢。

(中時 )