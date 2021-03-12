智崴（5263）與講談社攜手合作，透過智崴集團的「i-Ride飛行劇院」，聯手推出《進擊的巨人》三部曲，同步在台北和高雄登場，預購票房已經飆破350萬元，也為後疫情時代，提供另一個休憩選擇。

智崴12日在台北南山微風舉行記者會，宣佈與講談社攜手合作，推出《進擊的巨人》三部曲，日本講談社版權事業開發部松下卓也部長，特別錄製影片，恭賀台灣率全球之先，獨家推出《進擊的巨人》三部曲。

他說，這是「沉浸式的體感體驗」，台灣觀眾可透過飛行劇院互動式的情節設計，彷彿親身參與漫畫中的三大知名戰役，包括名場面「奪還之戰」、「崩落之塔」，還有最令動漫迷熱血沸騰的「獸之巨人戰」。

智崴董事長歐陽志宏表示，作者諫山創曾在私人行程，造訪智崴高雄總公司，對全球專利的六軸模擬飛行座椅，搭配五感特效（聲、光、水霧、氣味、風）表達高度讚賞，驚艷不已。

智崴表示，全球獨家演出的《進擊的巨人》三部曲，將在13日正式上映，台北票房（含加場場次）近8成已完售，預售總額已經飆破350萬元，甚至有粉絲要搭高鐵，前往高雄i-Ride飛行劇院搶票，為後疫情時代，掀起返鄉看巨人的熱潮。

(工商 )