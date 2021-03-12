勞動部勞工保險局因應南桃園地區人口快速成長，為提供民眾更便利及更高品質的服務，自3月12日起於南桃園人口最稠密的中壢區，增設中壢服務站，歡迎在地洽公需求民眾多加利用。勞動部次長王尚志與勞保局局長鄧明斌特於今日上午，於該服務站共同主持「勞保好給力，中壢等您來」中壢服務站啟用揭幕活動。

勞保局表示，中壢服務站啟用後，勞保局的服務觸角將正式延伸至南桃園，提供被保險人及投保單位各項保險業務諮詢、給付試算、投保資料查詢、申請書表索取及收件等便民服務。

鄧明斌說，南桃園近年來多項公共建設陸續啟動，吸引就業勞工湧入，設籍人口已經突破104萬人，惟以往南桃園居民洽辦勞保、國民年金及勞工退休金等相關業務，必須到較遠的桃園辦事處，較不方便，中壢服務站設立之宗旨即為服務廣大南桃園居民能就近洽公，不必舟車勞頓。

中壢服務站初期設置4個全功能服務櫃台，所有業務均可在同一窗口由專人提供親切、專業、有效率之服務，另設置1個快速列印櫃台，未來民眾若無諮詢事宜，只列印個人投保資料及勞退專戶明細表，可直接至快速櫃檯辦理，將可大幅縮短等候時間。

新成立的中壢服務站民眾等待區寬敞明亮，配合無障礙動線及友善的廁所設施，讓身障朋友也可以輕鬆進出洽公，是個功能與舒適兼具，小而美的友善服務據點。

(工商 )