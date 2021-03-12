美國總統拜登13日清晨將與澳洲、印度和日本的領導人進行視訊會議，這三國是拜登對抗中國日益增長的軍事和經濟實力的核心盟友，四方預計將談及中國議題。

中國外交部發言人趙立堅12日對此表示，國家間的交往合作，應有助於增進地區國家間的相互理解和信任，而不應針對第三方或損害第三方的利益。他強調，希望有關國家秉持開放、包容、共贏、理念，不要搞封閉排他的小圈子，多做有利於地區和平穩定和繁榮的事。

美國白宮先前表示，此次四國網絡會議將展示拜登對印度太平洋地區的重視，並將重點放在抗擊新冠疫情、經濟增長合作和氣候危機等方面。印度和澳洲則強調地區安全合作的重要性，此前四國舉行的較低級別會議促進了這一合作。

路透引述拜登政府高級官員表示，會議將宣布融資協議，支持提高印度的新冠疫苗生產能力。印度政府已經敦促這樣做，以應對中國不斷擴大的疫苗外交。

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