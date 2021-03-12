士林電機汽車電裝品、自動化工控兩事業群去年上半年接單及出貨受新冠疫情影響而下滑，汽車電裝品去年下半年好轉，2020年合併營收256.84億元，比2019年微幅衰退0.53％，EPS為2.93元，12日董事會決議每股配發1.6元現金股利，配息率54.61％，以12日收盤價49.40元計算，現金殖利率3.24％。

士電去年上半年汽車電裝品產銷及出貨都受疫情而下滑，還好下半年大陸車市回溫，需求開始回升，此外，自動化工控事業群去年也因機械及工具機客戶出口大幅滑落，受影響程度約三成，幸好5G、PCB及醫療相關訂單湧現，去年合併營收256.84億元、營業毛利47.38億元，營業利益19.54億元，稅前淨利達21.94億元、本期淨利15.97億元，EPS為2.93元，改寫歷史第三高。

士電11日董事會承認去年財報外，也決議每股配發現金股利1.6元，6月18日召開股東會。

士電今年營運逐漸擺脫新冠肺炎疫情陰霾，2月合併營收17.85億元、年增10.16％；前2月合併營收45.96億元，年成長11.82％。

(工商 )