和大集團旗下生產工具機的高鋒工業去年第四季每股虧損擴大為0.16元，未能如原先預期轉虧為盈，致使去年每股虧損0.11元，董事會決議不配發任何股利。高鋒表示，目前接單及詢單情況踴躍，訂單能見度看到第三季，3、4月兩岸出貨回升至1.4～1.5億元，今年營收追求成長，全年力拚轉虧為盈。

台灣工具機廠去年營運受中美貿易戰、新冠肺炎疫情及新台幣匯率大幅升值等利空因素衝擊，普遍陷入苦戰。高鋒表示，高鋒去年大型龍門銷售受疫情影響而減少，去年第四季營收下滑，未達每月1.2億元經濟規模，政府紓困補助金發放2個月，又認列資產評價減損，致使去年第四季每股虧損0.16元。

高鋒去年營收16.09億元，營業毛利2.25億元，營業虧損0.52億元，新台幣匯率升值，認列匯損5百多萬元，又有資產評價減損，稅前淨損0.22億元、本期淨損0.12億元，每股虧損0.11元。

高鋒表示，高鋒第一季營收尚未達到經濟規模，加上新台幣兌美元匯率升破28元大關，需要認列匯損，還無法轉虧為盈。第二季有機會損益兩平，下半年開始轉虧為盈。

(工商 )