軍方的「四年期國防總檢討」參考資料。（資料照片）

中華戰略學會研究員張競今（12）日表示，有藍綠立委詢問他對於「四年期國防總檢討」的看法，他直白回應，「四年期國防總檢討」從未產生真正的政策或預算影響力，最後浪費國軍袍澤的精力重覆作白工，幹脆把這個文件給廢了吧！

張競說，最近很多軍方故舊問他「四年期國防總檢討」的起源，還包括執政黨立委助理，他開玩笑，先去幫委員找房租8千元的住處比較實在吧。

張競指出，原來是立法院國防外交委員會可能要把「四年期國防總檢討」排入議程。而這項「四年期國防總檢討」當初是硬生生從美國搬進台灣，還在「國防法」中加以規範。

他介紹，美國的「四年期國防總檢討」(Quadrennial Defense Review)是在冷戰後為配合大量裁減軍備所誕生，從1997年到2014年也只刊行過5版。台灣加以仿效，於民國97年（2008）訂入國防法第31條。

這個硬是仿效美軍所搞出來的報告，到底有何意義？有沒有必要保留？張競質疑，目前這份「四年期國防總檢討」與「國防報告書」相似，若確實是疊床架屋、重複浪費時間搞出同樣東西，就拜託立法院諸位委員高抬貴手，把「四年期國防總檢討」刪了吧！

另外，他說，這種國防施政上之政策文件，就是戰鬥文藝作品，在國軍高層幕僚體系目前工作負荷下，就饒了國軍，不要浪費時間，寫出跟國防施政脈動無關，亦無涉國軍建軍軌跡之表面文章。

張競強調。大家從來就沒有讓「四年期國防總檢討」產生真正的政策或預算影響力，最後是浪費國軍袍澤精力重覆作出白工，幹脆把這個文件給廢了吧！

(中時新聞網)