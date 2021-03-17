隨著科技的進步，拍照變得輕而易舉，不過36歲藝人小禎（胡盈禎）近日在社群網站PO出一張生活照，被網友發現價值逼近百萬，掀起熱議。

到底什麼照片那麼貴重？原來小禎在IG上傳一張沙發上擺滿8個知名精品品牌的包包，各種顏色、款式和大小應有盡有，總價值粗估百萬，她寫道：「吃個飯而已…幹嘛啦…到底」疑似是跟貴婦朋友聚會，才誕生這張照片，雖然沒特別說是自己的還是友人的，但奢華的陣容已經震撼到網友，紛紛留言：「這些包夠我付房子的頭期了吧」、「炫富嗎」、「包王聚會所」、「各個都身價不凡」、「看到好多錢」、「數學題：加起來總共有__萬台幣？」

小禎頂著星二代光芒出道17年，主持功力有目共睹，完全走出自己的風格，近日接下新節目《CARRY吧 玩家們》與創作歌手陳零九、婁峻碩攜手主持，被問到會不會擔心和年紀較輕的兩人有代溝，小禎輕鬆地表示身邊有很多跟他們同年的朋友，弟弟胡釋安的年紀也跟他們差不多，不擔心會溝通不良，反而更期待。

不過，婁峻碩坦言知道要跟小禎合作時，內心有點害怕，認為她有點嚴肅，會不會不好相處，小禎立馬發揮冷面笑匠的功力：「我們外景節目是嚴肅的啊，你以為喔？」讓婁峻碩瞬間輕鬆不少，懂得接綜藝梗笑說：「好害怕喔！」反觀陳零九沒想太多，直言：「很棒！跟著小禎姊就對了！」

(中時新聞網)