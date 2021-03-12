工業電腦廠事欣科（4916）12日公布去年財報，受新冠疫情影響全球經濟趨緩，以及自去年5月起喪失對恩德控制力，未納入合併財務報表，年度合併營收33.78億元，年減56.66％，淨損歸屬該公司業主1.46億元，每股虧損1.78元；董事會決議配發0.5元現金股利。

法人表示，事欣科因主要營運基地及客戶位於北美，本次疫情以美國受創較深，故影響博奕及航太客戶出貨動能，致造成營運虧損，所幸在各國防疫措施陸續見成效、疫苗問世及接種，依各項研究顯示，今年下半年疫情受控情形將趨於樂觀，屆時全球經濟或將明顯增長，對各產業發展形成正面、樂觀助益。

其中，扮演全球經濟發展動能的美國，在拜登政府擴大各項重大經濟及財政措施下，預估美國經濟活動將率先展開強勁的復甦力道，事欣科將直接受惠。

事欣科2月營收1.32億元，月增15.96％、年減75.93％，主要是去年同期未受疫情影響致基期較高所致，今年開始美國經濟陸續增溫，事欣科2月營收已較上月增加約16％，法人預期，3月營收有機會持續向上。

展望後市，雖新冠疫情影響仍存在並或將左右全球經濟發展及復甦，據了解，事欣科近期營運逐漸增溫，傳出已陸續接獲新的產品訂單，包括速食點餐機及其系統整合、博奕機台及組件、衛星網路基地台PCB及組裝等產品，伴隨因疫情遞延訂單陸續恢復出貨及估計受惠下半年疫情受控後美國經濟將展現強勁復甦力道，預期事欣科今年營運及獲利逐季增溫，營運將重回正軌。

(工商 )