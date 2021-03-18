全球最猛！新冠疫情重挫全球航空業，不過華航今日公布2020年度營業結果，靠著貨機狂飛狂載貨，全年合併營業收入新臺幣1,152.5億元，合併營業淨利21.84億元，歸屬母公司淨利1.4億元，每股稅後盈餘 (EPS) 0.03元，相較前一年沒疫情每股還虧損，堪稱是全球航空業的奇蹟。

華航董事長謝世謙表示，去年全球航空業受疫情重創，華航營運艱困，這張成績單得來不易，要特別感謝行政院及交通部提供航空業營運紓困方案，在全球航空業慘澹之際，照顧國籍航空業者，支持華航上萬名員工的生計；更要謝謝華航全體員工的努力與配合，以貨運為主、客運為輔的策略求生存，甚至還能進而爭取獲利，創造華航榮耀。

展望今年的客運市場，謝世謙表示，各國已陸續施打新冠疫苗，預期邊境管制及檢疫措施將逐步放寬，旅遊泡泡也持續推進，華航將配合政府開放程度因應，機動調整客運班次，以符合市場及旅客期待。華航亦積極規劃及爭取季節性、主題性等各類包機或包區、包艙服務，像是台商員工外派或返台休假、學生開學、企業商旅、廠商推廣活動等量身訂作的客製化產品，提供旅客多元搭機服務。

貨運部分，今年上半年海轉空商機仍可望支撐空運市場維持一定需求，加上宅經濟、電商及相關通訊設備等需求穩定成長，華航持續優化美中與美東貨機航線，藉由增班放大艙位來擴大營業規模；歐洲市場表現逐步回穩，華航預期增班歐洲航線，並利用德里和孟買兩個中停航點，深耕印度潛力市場，擴大營收效益；另亞洲航線將陸續籌備開航寧波及天津等貨機航點，迎接市場脈動。

華航持續優化機隊，今年可運用全貨機達21架，包括3架777F貨機及原有18架747F貨機。客機方面，全新空中巴士A321neo客機將自今年起陸續交機。新型航機節能省油，有助於減少碳排放，提升服務品質及降低單位成本，有利航線營運效益，並強化華航於全球航空業的競爭力。

(中時 )