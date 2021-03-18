捷迅(2643)公布2020年財報，全年營收為37.02億元，年增15.05％，稅後淨利為2.13億元，年增76％，每股盈餘達7.15元，創下連續11季成長的表現，營收、獲利也雙破新高。

捷迅總經理孫剛銀表示，過去一年經營團隊與所有同仁在不畏疫情所帶來的各種艱困挑戰下，業績仍能持續成長，除合作多年的客戶持續穩定出貨及新進客戶訂單的加乘效果外，更陸續簽訂年度專案包機，搭配短期包艙服務等策略，為長期支持的客戶，尋找足夠且穩定的艙位，協助客戶不需受疫情影響而擔憂物流所帶來的不便。

去年疫情之初，捷迅雖未承接低階防疫物資包機，但並不影響整體業績。而為服務客戶，增設印度與菲律賓駐點客服人員，隨時掌握貨況，滿足客戶各類需求，提供更快速等應變方案，而新增武漢仙桃子公司也在計畫規範中迅速成長。

孫剛銀認為，今年空、海運市況預估仍會持續維持高檔到第3季，運價、貨量也會有一定程度的增加，即使疫情隨著疫苗施打而獲得控制，空、海運也已自去年的經驗中摸索出一套因應機制，不致恢復疫情前極低運價水準，亦不影響公司的營收與獲利目標，有信心今年挑戰營收獲利再成長。

(時報資訊)