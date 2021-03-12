今起東北季風增強，傍晚開始北台灣已有明顯涼意。這波東北季風將影響至後天，明天最強，北部低溫下探15度，感覺較涼。中央氣象局表示，東北季風挾帶水氣不多，各地降雨機率偏低。下周一（15日）全台回暖，天氣一路好到下周末，才會再有另一波冷空氣南下。

迎風面地區包括北部、東北部今天中午過後轉涼，和上半天的溫暖相比，氣溫掉了不少。這波東北季風約持續3天，下周一減弱；挾帶水氣也不多，各地降雨機率都不高。

氣象局指出，明天是這波東北季風最涼的一天，北台灣高溫約20度上下，局部地區（含宜蘭）看得到1字頭；中南部影響不大，平均高溫27、28度；花蓮、台東也有20至24度。

預估東北季風將在下周一減弱，屆時全台回暖，北部回溫明顯，高溫重返25度，中南部更熱，上看30度。接下來一周天氣穩定，但中南部要慎防空氣污染，沒風沒雨，不僅水情堪憂，空品同時不佳。

至於下周末報到的另一波東北季風，目前看起來將比這波冷，不過強度、影響仍有待觀察。

(中時新聞網)