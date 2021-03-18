氣象局提醒，周日將有一道鋒面通過，隨後又有另一波大陸冷氣團南下，屆時北部、東半部天氣會漸轉濕冷，並一直持續到下周二。(氣象局提供)

中央氣象局表示，明（19日）至周六（20日）各地天氣普遍溫暖，多雲到晴，僅花東地區偶有零星短暫雨。不過周日（21日）將有一到鋒面通過台灣，冷空氣也會伴隨而來，一直影響到下周二（23日），造成北台灣和東半部溫度下降溫轉濕冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，這波大陸冷氣團感受明顯，高低溫差可達13度以上，尤其北台灣更能感受到溫度的劇烈變化。

中央氣象局表示，明天清晨夜晚臺南以北低溫約17-19度，其他地區低溫約20-22度；白天高溫部分，北臺灣約24-27度，東半部約26-27度，中南部更能達到28-30度，但需注意西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。此外，今晚至明天清晨間，宜蘭、花蓮地區有局部較大雨勢發生的機率，請留意。

氣象局提醒，周日將有一道鋒面通過，隨後又有另一波大陸冷氣團南下，屆時北部、東半部天氣會漸轉濕冷，並一直持續到下周二。在這期間，北部、東半部天氣偏冷有短暫雨，中南部山區也有降雨機率。直到下周二乾空氣南下，降雨逐漸趨緩，各地再度恢復多雲到晴的天氣，東半部仍有一些零星雨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周末受到大陸冷氣團影響，周六到周日之間，北部天氣會有非常劇烈的變化。受鋒面通過影響，周日凌晨起開始轉雨，其中北部、宜蘭地區能感受到明顯溫度下降，高低溫差可達13-14度。中南部影響較少，但早晚仍會有涼意。

(中時新聞網)