中部終於要下大雨了！今天白天強烈冷氣團減弱，溫度略回升，晚起華南雲雨區東移，中部以北及東北部有短暫雨，雨量累積圖更顯示，中部以北的集水區雨勢明顯，有30毫米左右的累積雨量，氣象專家吳德表示，今晚到明天上半天中部以北、東半部明顯降雨，南部也有局部短暫雨，且這次雨有下對地方，對中部以北主要水庫有「聊勝於無」的貢獻，但對於紓解旱象還有一段差距。

圖為今晚8時到明早8時的定量降水預報，中部以北的集水區30-50mm的累積降雨。(氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今白天起冷空氣減弱，氣溫回升，北部13至21度，中部14至25度，南部14至28度，東部13至26度，全台為多雲的天氣。今晚至明日上半天，有一波中層短波快速通過，中部以北、東半部有明顯雨勢，南部亦有短暫雨，對中部以北的主要水庫有聊勝於無的貢獻，但期待用一波春天的短波降雨，紓解去年「颱風季少雨」造成的旱象，還差得遠。

圖為新竹地區水情吃緊，水庫蓄水屢創新低，寶山水庫淹沒區內已露出早年徵收民宅的斷垣殘壁。（資料照 羅浚濱攝）

吳德榮說，這波中層水氣影響下，3000公尺以上大氣溫度低、水氣足，包括玉山、雪山、南湖、合歡山等高山都有機率降下3月雪。

吳德榮說，明天下半天起至周日(28日)日又回到晴時多雲的好天氣，僅東半部有零星短暫降雨，氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。由於天氣回暖西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。下周一(29日)鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣增多，降雨機率略提高，其他地區則幾乎無影響，仍是晴時多雲的天氣。

氣象局表示，今晚到明天華南雲雨區東移，中部以北及東北部有雨且雨區範圍廣，屬於有短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨，明晚水氣離開，剩東半部有局部降雨，西半部轉為多雲，由於降雨明顯加上風場轉為東北風，北台灣天氣較涼，其他地區若雨勢明顯也會有涼意。

(中時新聞網)