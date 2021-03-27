氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，未來一週至10天西半部幾無降雨，桃園以南缺水壓力將「與日俱增」。
吳德榮表示，今天至1日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅偶有零星短暫雨的機率。今日至29日氣溫逐日緩升，白天微熱早晚涼；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。
吳德榮說，最新歐洲模式模擬，2日及3日台灣仍受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天「暖如夏」、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳；4日「微弱鋒面」掠過，迎風面受到輕微影響，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地及中南部則無降雨，北台氣溫略降、稍轉涼。
吳德榮指出，5日各地恢復多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率。因這波「微弱鋒面」發生在期末，模式模擬對其強度、影響時間及程度，仍會持續調整，應密切觀察。
(中時 )
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