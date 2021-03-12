中國外交部今晚宣布，中方與印度今天舉行邊境事務磋商協調會議後，雙方同意儘快舉行下一輪軍長級會談，推動目前邊境局勢進一步緩和。

中國外交部官網12日晚間發布新聞稿稱，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司輔秘史耐恩12日以視訊方式共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第21次會議。兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

據發布，中印雙方積極評價兩國一線部隊在班公湖地區脫離接觸成果，就推動解決「中印邊境其他地區問題」坦誠深入交換了意見，同意按照兩國外長莫斯科會晤達成的5點共識和2月25日通話精神，穩控中印邊境局勢，避免現地局勢出現反覆。

中國外交部稱，中印雙方同意繼續透過外交和軍事管道保持對話溝通，儘快舉行下一輪軍長級會談，推動現地局勢進一步緩和，共同維護邊境地區來之不易的和平穩定局面。

中印邊境緊張對峙，目前已大為緩和，但雙方對實際控制線的爭議依然存在。

中印兩軍2月22日發表聯合聲明指出，兩軍在2月20 日舉行第10輪軍長級會談，雙方對前期班公湖地區一線兵力實現脫離接觸給予積極評價，認為這是一個重要進展，為解決「中印邊界西段實控線地區其他問題」提供基礎。

(中央社)