台南市議員蔡筱薇與國際青商會、東聖里志工共10多人上街擦拭反射鏡。（蔡筱薇服務處提供／程炳璋台南傳真）

交通部統計，路口設置反射鏡可有效降低車禍事故比例達48％，台南市路口反射鏡常因汙穢不清，影響視覺。台南市議員蔡筱薇13日配合國際青商會，偕同志工，沿街擦拭凸面反射鏡，用行動守護用路安全。

「不起眼的轉角反射鏡，攸關路口交通安全」，國際青商會2018年發起擦拭反射鏡行動，串聯全台會員，號召青年志工朋友一同上街響應，希望用實際行動提高城市用路安全，打造更優質的用路環境。

交通部統計，台南市去年有5萬人因交通事故導致死傷，占全台交通事故死傷人數的10分之1，路口設置凸面反射鏡可有效降低死傷人數。

社區的凸面反射鏡在設置後長年日曬雨淋，缺乏後續管理，鏡面常出現汙漬、破損，造成視覺不清，影響用路安全。蔡筱薇13日配合國際青商會，號召東區東聖里10多位志工，喊出「擦亮東區角落」，沿街擦拭東區每面路口反射鏡。

東區東聖里里長黃英慈率領志工參加。他表示，里內多為狹小巷弄，交通事故頻傳，認同議員發動擦拭反射鏡行動。

國際青年商會2018年開始發起擦拭反射鏡行動，串聯全國會員走出戶外，號召青年志工朋友一同響應，希望提高城市用路安全，打造更優質的用路環境。

蔡筱薇強調，透過擦拭鏡面活動，可檢視反射鏡有無損壞問題，即時跟公部門報修，提升路口安全性，更讓市區公物煥然一新。

(中時 )