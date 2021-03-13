軍事新聞網站「Military.com」報導，為阻止美軍F-35戰機部署至威斯康辛州麥迪遜（Madison）附近的軍事基地，當地環保團體已提起訴訟，控告美國空軍和威斯康辛州空軍國民兵未遵守環境法規。

這個名為「威斯康辛州的安全天空和乾淨水源」（Safe Skies Clean Water Wisconsin）的團體表示，F-35預定駐防的托克斯空軍國民兵基地（Truax Field Air National Guard Base），僅距離威斯康辛州首府麥迪遜8公里，而該型機造成的噪音污染，比目前駐防當地的F-16戰機還高，將對當地人民的身心健康和教育、經濟等層面造成不良影響。

另外，目前F-35單位使用的消防泡沫含有全氟羧酸（PFAS）成分，將使附近民眾遭受有毒化學物質危害，可能導致癌症、肝病和生殖問題；且隨著與F-35部署有關的基地擴建工程進行，污染更可能進一步擴散至史塔克偉特溪（Starkweather Creek）、蒙諾納湖（Lake Monona），以及當地的地下水源。

該團體痛批，美國空軍沒有進行完善的環境評估，未查明F-35對當地民眾的影響，便選擇了「對民眾最不利」的地點，要求聯邦法院在軍方補齊環評前，禁止其進行建築工程等進一步活動。

駐防托克斯空軍國民兵基地的第115戰機聯隊，2020年被美國空軍選擇為下一批換裝F-35的單位，首架F-35預計2023年進駐。為接納這些匿蹤戰機，威斯康辛州空軍國民兵將建設包括新機堡、飛行模擬器大樓在內的一系列建築，預計耗資6000萬美元（約新台幣17億元）。

(中時新聞網)