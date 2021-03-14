為了響應環保並結合愛心，市議員施志昌與華山基金會合作，14日舉辦「捐發票、贈樹苗活動」，民眾非常踴躍參與，現場送出約兩千株。施志昌表示，第一次舉辦結合公益贈樹苗活動，希望能幫助弱勢民眾。
市議員施志昌與華山基金會以及行政院農業委員會林務局東勢林區管理處，於大甲公二公園舉辦「捐發票、贈樹苗」活動。
施志昌表示，為了響應環保並結合愛心，這次與華山基金會合作，舉辦「捐發票、贈樹苗活動」，並設置義賣活動，希望讓華山基金會能有更多資源，幫助弱勢民眾。
現場共送出山櫻花、石斑木、厚葉石斑木、野牡丹與桂花約兩千株。也感謝東勢林管處與中市農業局提供樹苗，現場東勢林管處也教導民眾種植注意事項與技巧。
東勢林區管理處指出，為響應減塑政策，今年於贈苗活動提供之部分苗木育苗容器，首次試辦採用紙漿盆可生物分解性容器，讓植樹綠美化的同時也落實環境保護。
(中時 )
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