近來詐騙案頻傳，詐騙手法愈來愈多元，不只老年人受騙，連年輕大學生也差點受害，高市警三民二分局日前接獲轄內超商報案，指稱有年輕男大生在凌晨提領3萬元欲購買遊戲點數給網友，超商人員懷疑男大生遭騙，立刻尋求警方協助，成功攔阻詐騙。

據了解，年僅21歲的趙姓男大生在交友軟體認識1名女子，雙方相談甚歡，想約出來見面，但女子稱需要向男大生確認身分，因此趙男將自己身分證拍給對方，接著女子使用撒嬌攻勢，聲稱急需用錢想請男大生購買遊戲點數給她，趙男一時被愛沖昏頭，便答應女子要求。

趙男隨後在深夜前往超商，先是在提款機提領3萬元現金後，到櫃檯向店員購買遊戲點數，此時店員懷疑有詐，詢問趙男購買點數的用途，趙男則稱要買給網友，店員聽聞後認為這是1起詐騙案件，便立刻通知派出所員警前往處理。

警方到場後，聽完趙男敘述完整經過，直接向他表明這是典型的假交友詐騙案，並向他解釋，對方要求將點數拍給她後，又會以握有身分證的手段威脅繼續配合匯款或購買點數，若不服從，將會動用黑幫勢力，使其心生畏懼，並且只能不停聽從指示，進而損失大筆金錢。

警員隨後協助趙男將對方封鎖，並且下載Whoscall App，向他宣導多項反詐騙資訊，趙男聽完直點頭，感謝警察的幫忙，還好超商及警方及時協助，才成功阻擋趙男做出糊塗事。

高市警三民二分局表示，轄區警方與金融機構、超商平時就保持密切聯繫，已建立聯防機制，如行員或店員發現疑似詐騙情形都會立刻通報，警局也會即時派員赴現場處理。若民眾發現可疑，立即撥打110報案專線或165反詐騙專線，全民共同打擊詐騙。

(中時 )