出門喝酒一定要保護自己，台北市一名20歲女子花花（化名），與朋友到信義區夜店狂歡，期間認識4名男子，散場後花花喝到醉茫茫，而好友因為花花男友會來接她，因此先行離開，結果花花被4男帶回家，遭其中2男前後進攻，性侵得逞。

去年8月，花花與好友到信義區夜店喝酒，在包廂裡認識潘男、巫男、林男、以及鍾男4位男大生，當晚結束後，花花友人先離開，由於潘男家住附近，因此提議大家可以到他家，休息並等候花花男友，一行人前往潘男家後，其中潘男太累直接躺平，鐘男則在旁休息。

這時林男與巫男見花花酒醉睡死，便趁機脫光花花衣服，伸出狼爪撫摸，喝醉的花花以為是男友求愛，也配合動作發出聲音，接著巫男將下體放進花花嘴巴，林男則從後面進攻，原本在旁邊休息的鐘男，聽見聲音目睹「3人行」，趕緊傳訊給朋友問怎麼辦，對方則建議他快點離開，以免惹禍上身。

花花酒醒後發現遭性侵，離開潘男家便到警局報案，並向4人提告，一開始巫男與林男僅承認有撫摸花花，不過由於喝太多酒，無法發生性行為，但花花身上驗出符合對比的男性DNA，最後巫男與林男依趁機性交罪遭起訴，另外2男則因罪證不足，不起訴。

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(中時新聞網)