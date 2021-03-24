前總統府發言人丁允恭遭彈劾任職高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室多次發生性行為，且事後還騷擾對方，丁男坦承在上班時間做「不宜行為」但否認性騷擾，懲戒法院24日判決撤職，停止任用2年。當事人之一的Y女今天上政經談話節目回應，為何會有親密照流出始末。

對於丁妻蔣婕妤指控Ｙ女，提供給周刊的沒穿衣服的親密照片，對丁允恭未來會造成困擾，這無異於性騷擾。Y女首度現身鏡頭前，在東森財經台《這！不是新聞上》針對丁允恭性醜聞事件交代始末，她哽咽表示，自己提供的照片都是一些日常的生活合照，並沒有提供沒穿衣服的照片給周刊。大家翻翻週刊都有，有一張是躺在床上，他沒穿衣服蓋棉被，我有穿衣服的照片。對於為何要提供照片給周刊？Ｙ女強調，是為證明兩人是戀人關係，曾經交往過。

主持人再問，丁允恭到底有多渣？Y女說，拿掉孩子後，還跟小四約會，據她所知，是已婚的女主持人，但怎麼會知道跟小四約會？Y女說，當時每個禮拜只見一次面覺得很可惜，是後來有一次在某個場合意外才知道自己只是小四，小三並不是她。Y女強調，兩人分開後，是丁允恭不肯分手，丁允恭當時纏著她，但Y女已跟丁表明，自己當時已經有新男友，且有在臉書公開和新男友照片，證明確有此事。

監察院彈劾指出，丁任職高市府新聞局長期間，因職務之故與女記者交往，他坦承2人在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，2人分手後，2017年2月27日丁在臉書上傳他與該女合照，該女感到受冒犯，因此造成她後續工作困擾。監院表示，丁男2017年4月5日與嚴女結婚後，仍未停止騷擾該女，未能保持端正品德、潔身自愛，行為不檢、有辱官箴，行為嚴重失當，傷害政府信譽及公務人員形象，因違失情節重大，提案彈劾並移送懲戒法院審理。在今天遭懲戒法院以「放蕩輕率，嚴重損害政府信譽與公務員形象」判決撤職，並停止任用2年。

(中時新聞網)