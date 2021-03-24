港星鍾麗緹是著名的性感女神代表，她雖然已經50歲，不過保養有術的鍾麗緹，依舊擁有凍齡顏值和前凸後翹的好身材，而鍾麗緹近日則現身武漢出席活動，辣穿短裙的她，大方抬起美腿，讓一雙白嫩鳥仔腳全都露，而凍齡的鍾麗緹絕佳狀態更不輸身邊2位年輕嫩妹。

鍾麗緹身穿金色亮片短裙，現身武漢俏麗出席活動，不吝嗇展現好身材的鍾麗緹，大方抬起美腿，讓她一雙鳥仔腳全都露，白嫩腿根若隱若現，同時，鍾麗緹還嫵媚地側躺在沙發上，辣秀蠻腰、長腿的S形身材曲線，不科學絕佳狀態羨煞眾人。

凍齡的鍾麗緹絕佳狀態不輸身邊2位年輕嫩妹。（圖／取材自鍾麗緹微博）

50歲鍾麗緹更是寶刀未老，在舞台上展現唱跳功力，拿彩帶揮舞唱《舞孃》又唱《乘風破浪的姐姐》主題曲，鍾麗緹魅力十足，鍾麗緹事後也在微博感性發文：「和八千多名觀眾一起享受舞台的精彩，希望我們每天都開開心心美麗動人」，時隔多年重返武漢的鍾麗緹也直呼：「感恩這個英雄的城市，恢復了車水馬龍的熱鬧」。

鍾麗緹大方抬起美腿，讓她一雙鳥仔腳全都露。（圖／取材自鍾麗緹微博）

網友也都對鍾麗緹如此凍齡感到不可思議，尤其她與兩位年輕嫩妹舞者站在一起時，鍾麗緹不論是顏值、身材完全都沒輸，看起來就像是同年齡層，也讓網友紛紛驚呼：「太美麗啦你，秒殺身邊所有女的」、「身材也太好」、「姐姐太美啦」、「一直都是這麼有魅力，迷人！」、「看到真人好有活力」。

(中時新聞網)