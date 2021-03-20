鮭魚迴游社會！壽司郎推出促銷活動，讓台灣掀起改名鮭魚潮，一名大學生也跟風改名為「周士恩覺得鮭魚湯豪豪喝」，與朋友吃了約7千多元的免費壽司，他決定秉持著「取之於鮭魚，用之於社會」的概念，將省下的錢加碼3千湊整數，捐給社會上需要幫助的人，而財團法人老五老基金會是他們的第四站，希望這筆錢能幫助到獨居老人。

財團法人老五老基金會昨在臉書上分享，下午一位名為「周士恩覺得鮭魚湯豪豪喝」的鮭魚同學來基金會，帶著善心捐款幫助獨居長輩。周士恩表示，趁著年輕熱血，除了改名字吃壽司大餐外，也要將這個名字留在有意義的地方，去做有意義的事情。

周士恩在基金會分享的影片中指出，他參與改名「鮭魚」的活動，其實只是因為年輕好玩，想說趁著年輕熱血一下，並不是想佔壽司郎便宜，因為免費就狂吃個幾萬元，而他也想說可以把吃飯省下的錢加碼成整數，捐給社會上需要幫助的人。

周士恩表示，目前老五老基金會是第四站，以「取之於鮭魚，用之於社會」的概念進行捐款。他覺得獨居老人很需要被關心，因為他自己的阿公、阿嬤很常會問他「吃飽沒？」、「何時要來拜訪？」等問題，總讓他忍不住聯想到社會上的獨居老人。

周士恩透露，獨居老人的子女因工作繁忙等因素，而無法回家照顧陪伴他們，他便想著也許能透過捐助款項，讓老人們可獲得關懷與溫飽。他也坦言，自己的捐款金額並不高，因為他還是學生、有經濟壓力，但仍希望這筆錢可以幫助到他們。

影片曝光後多次被轉發分享，許多網友讚賞，「這隻鮭魚我很欣賞」、「善良的鮭魚」、「鮭魚之光」、「好感人呀！」也有網友表示，事後捐款行善值得嘉許，比起那些瘋狂炫耀吃多少的人好多了。既然都是免費吃，在貪小便宜狂嗑壽司的同時，怎不想想社會上仍有許多弱勢等著吃飯呢？

(中時新聞網)