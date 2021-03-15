今天凌晨2點多在台東現發生休旅車車禍事故，造成車上6人1死5傷，其中一人是國家運動訓練中心2022杭州亞運柔道培訓隊選手，因此受到矚目，國訓中心也趕緊了解狀況並說明，表示該選手為台東大學體育系學生，今天是請假返校上課，為四肢輕挫傷，現正留院觀察中。

國家運動訓練中心執行長李文彬表示，今天上午原訂中央流行疫情指揮中心來中心做關於選手施打新冠肺炎疫苗的說明，國訓中心收到選手發生車禍事故後也趕緊了解所有狀況再公開說明，其中只有1亞運培訓選手，其他5位都是台東大學學生，還要學校近一步說明，在國訓中心的選手是周六訓練完可以放假，這位選手在周六離開中心回家，上周有提出請假，今天要回台東大學上課，周六回去玩今天要回台東大學上課。

李文彬補充，中心致電下選手家屬後，該亞運培訓選手，為四肢輕挫傷，現正留院觀察中，中心會持續關心致意。

以下為國訓中心聲明稿看全文：

針對今(3月15日)報導指出凌晨於東海岸發生之重大車禍，車上6名學生當中有6位為本中心柔道國手一節，餘國家運動訓練中心作以下聲明：

1. 一、 6名學生中，其中1名為目前2022年杭州亞運柔道培訓隊選手，其餘為臺東大學學生。

2. 二、 該選手為臺東大學體育系學生，3月15日為請假返校上課。

3. 三、 國訓中心今晨致電該選手家屬，該名選手為四肢輕挫傷，現正留院觀察中，本中心後續持續關心致意。

本案現全權交由警方偵辦，國訓中心再度嚴厲重申，只要是進入 國訓中心培訓的選手，若要自行駕駛交通工具外出，切記遵守交通法規，才是身為國家級運動員應有的責任和態度。

(中時 )