國外旅遊尚未解禁前，澎湖仍是國人能搭機離開本島「類出國」的好選擇，雄獅旅遊為迎接此波熱潮，已率先掌握業界資源，提供消費者澎湖聰明自主遊全攻略，帶來許多獨家的旅遊服務、多元遊程體驗，包含自主性高的自由行三日最低$5,590起，加碼贈送3日摩托車以及澎湖必玩夜釣小管。另外旅客還能加價搭配最新玩法「花火船」，帶領旅客搭船出海賞花火。

一年一度澎湖重大觀光盛事就屬「2021澎湖海上花火節」，繼2020年以無人機科技燈光秀結合「漫威英雄主題」搭配煙火演出造成熱門話題後，今年活動時間從4月22至6月28日，共計23場精彩煙火秀，延續往年廣受歡迎的無人機科技燈光秀演出，並萬眾矚目獨家加碼「LINE FRIENDS 明星角色主題」聯名花火秀。

「2021澎湖海上花火節」即將來臨，雄獅旅遊提供不同族群的消費者全方位的遊程體驗，不管是喜歡享受自主規劃安排行程的自由行旅客、偏好團體旅遊行程的旅客或是獎勵旅遊客製化等企業戶，都能在雄獅旅遊找到最適合自己的澎湖旅遊產品。雄獅旅遊在旅宿方面提供等級完整的酒店、民宿選擇。

在交通方面，提供旅客充滿異國感的飛機及海上跳島遊輪、麗娜輪等配套選擇，澎湖島上則是除了巴士、機車外，還有搭配花火節推出欣賞煙火最佳海上視角的「花火船」，以及打造出澎湖生態環保綠能島的「電動機車」等選擇。

而澎湖在地體驗的旅遊區域與遊程內容，也將含括得更深更廣，不僅能夠享受到多元深度主題菊島遊，走訪農家漁民以及特殊餐食等旅遊體驗，還能搭乘島可夢環島專車輕鬆走訪澎湖北環、東環、南環路線。而夏日即將來臨，出海遊程也是旅客最喜愛的遊程之一，雄獅旅遊今年特別規劃了最新玩法，除了經典的北海吉貝沙嘴、南海南方四島、東海生態賞鳥外，還能夠走訪姑婆嶼無人島進行淨灘活動，龍蝦島體驗抓龍蝦的樂趣等等。

配合澎湖海上花火節活動，雄獅針對自由行旅客特別推出全方位的澎湖自組遊，旅客可自由選擇海陸空交通、不同等級的酒店搭配，以及任選多樣行程玩法，自主搭配出不同的遊程，澎湖花火節聰明自主遊3日搭乘麗娜輪加酒店最低只要$5,590元起，就可以用最划算的價格出發澎湖賞最美花火，加碼贈送3日摩托車以及澎湖必玩夜釣小管。

另外還能自由選擇加價搭配最新玩法「花火船」，雄獅獨家掌握每個航次240個席位，帶領旅客搭船出海賞花火。選擇搭乘飛機參與花火節盛事的自由行旅客，入住以柚木特色打造峇厘島風格的星級元泰酒店，自由行３日午去晚回加贈海上花火船，只要$9,299元起。而選擇入住市區工業風小島遊主題旅店，四天三夜超值組合價格也只要$6,999元起。另外在星級旅宿方面，澎湖擁有許多五星等級酒店，澎澄飯店Discovery Hotel位於澎湖昇恆昌免稅店旁，擁有絕佳地理位置，入住免費使用健身房、高空泳池、高空籃球場、蒸氣室及烤箱、 PLAY HOUSE等設施。

雄獅旅遊在花火節許多澎湖當地飯店供不應求的期間，獨家掌握了許多飯店房間的資源，入住星級澎澄酒店自由行機加酒3日遊只要$9,000元起，不僅保證有房且同時提供免費機場接駁，還加碼贈送全臺最大的室內極限體能挑戰休閒運動場—星探索門票，旅客安心現在就卡位，不怕旺季一房難求。

(中時 )