這起驚悚命案，發生在大陸河南省，一名男子發現妻子外遇，竟與妻子一起到小王家，將一家四口全部殺害，連11個月的小嬰兒也慘遭毒手，近日男子判決出爐，男子被判處死刑，而妻子則是判有期徒刑12年。

35歲劉姓男子，去年發現妻子出軌，對象也是有家庭的陳姓男子，氣不過的劉男，向妻子提議殺害陳男全家，妻子不但沒有阻止，還一起前往陳男家，同年2月27日早上7點，劉男與妻子持刀，闖進一家人都還在熟睡的陳男家中，將陳男、其妻還有11個月小女嬰全殺害。

慘遭殺害的陳男以及妻女(圖/取自微博)

這時陳男母親聽到聲響，起床到兒子房間查看，也慘遭劉男刺死，而另一名睡在其他房間的4歲女童，因為沒發出聲音，逃過死劫。直到附近鄰居發現陳男家中有一條血路，趕緊報警，警方到場沒多久，就接到劉男自首電話，表明自己還有妻子是兇手。

根據陸媒報導，慘忍命案引起社會關注，去年10月3日第一次開庭時，劉男改口自首說詞，表示妻子沒有一起動手，行凶過程中其實有阻止自己殺人，因此律師希望法官考量兩人主動投案，能夠減輕刑責；法官勘驗劉男妻為了奪刀，手部與手肘有刀傷，一審判劉男死刑，其妻12年刑期，須賠償13.6萬人民幣（約台幣59萬），但死者家屬不服提出上訴，要求劉男妻也要判處死刑。

(中時新聞網)