【愛傳媒葉毓蘭專欄】王委員沉潛了一週，沒想到不鳴則已、一鳴驚人！馬上就對台北市的高房價問題提出了精闢的見解，如果連立法委員高達兩百多萬的年薪都覺得八千元的房租太貴，那大台北地區還有多少年輕人、工薪族都還得忍受遠高於八千元的房租，住的也不是大同區精華地段的千萬豪宅，而是老舊公寓的頂加、或是採光不合格的地下室，甚至是與人分租套雅房？

王委員是執政黨重量級委員，我希望王委員這番話語能起到拋磚引玉的效果，讓朝野各黨一起來探討居住正義，實現讓年輕人都負擔得起的房價，如果民進黨能提供台北市一萬間以上的房間出租，並只收八千元的房租，給年輕人「立委級」的待遇，重視國家未來的主人翁，這樣才對得起蔡總統八一七萬個選民，才對得起廣大的年輕支持者！

我還記得小時候家母教我們勤儉「連一塊錢都要打二十四個結（宜蘭諺語）」，今天能看到王委員發揚古風，把八千元當成如此大數，真是令我自嘆不如，回想起母親的諄諄教誨呀！世風雖已日下，王委員的人心卻很古！善哉善哉！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)