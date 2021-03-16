馬光-KY(4139)董事會決議每股擬配息1.6元，配發比率高達88％，現金殖利率約在3％左右，今日股價以平盤開出後，吸引多頭買單，尾盤漲幅逼近1%。

馬光說，天津馬光今年將積極推動雲端慢病管理及家醫門診業務，未來每年將新設立至少2家的社區醫療門診部，拓展大天津地區線上線下整合的醫療連鎖網路；新加坡馬光目標未來3年內將再開設12家高毛利的中醫婦幼專科診所；未來公司並將開展天津馬光及新加坡馬光兩地的雲端醫療互通業務，啟動跨國雲端醫療支援，為整體營運再添發展動能，對未來展望持樂觀審慎態度。

天津馬光今年將正式啟動雲端慢病管理及家醫門診業務，運用大數據分析、自有研發的應用程式，以及旗下13家天津地區連鎖診所，提供民眾醫保、自費及慢病管理等雲端實體整合的一站式醫療服務，民眾可隨時隨地上線註冊掛號，預約門診後，與醫師進行圖文或視訊問診，直接使用手機結算醫保金額，公司並提供快遞送藥或至連鎖門診臨櫃取藥等服務，大幅提高民眾使用率及門診效率，進一步擴展服務地區範圍，天津馬光的慢病管理業務將進入虛實整合的成長元年。

(時報資訊)