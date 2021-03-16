為恭紀念醫院安寧病房成立10週年，服務近2000位病人，今年為恭醫院宣布將邁入新里程，落實社區安寧在宅醫療服務，透過醫療照護團隊死亡識能與社區安寧經驗的提升，實際走入病人家中，提供病人在宅末期照護，陪伴家庭生到死的關懷，滿足病人「在宅善終」願望。

為恭紀念醫院院長陳振文表示，安寧團隊成員默默陪伴病人、家屬、遺族，希望病人得到舒適的治療及尊嚴，讓人生圓滿落幕，回顧過去3年，為恭紀念醫院與社區醫療群合作，為4000人提供居家醫療服務，而執行安寧居家醫療服務的診所屈指可數。但隨安寧緩和概念的推廣，追求「在宅善終」已成為現今高價值照護的目標，有感苗栗鄉親期待，為恭紀念醫院將於2021年領航邁入新里程，落實社區安寧在宅醫療服務。

社區醫學部主任、居家醫療主治醫師李之微說明，苗栗鄉親民風純樸，有落葉歸根在宅善終期待，服務過程中，長期受疾病所苦的林大哥及一位高齡長者莊林婆婆，在生命最後一段路，都希望能夠在家安然善終，透過整個安寧團隊介入服務後，最終完成他們最後心願安然的在宅善終。

李之微表示，隨著安寧居家醫療的需求與日俱增，提供安寧居家醫療服務的團隊卻缺乏，導致許多居家末期個案，到臨終階段可能過度醫療，而無法在宅善終。為恭醫院提升醫療照護團隊的「死亡識能」，不僅依靠傳統式的教育，更須依靠照顧經驗的累積，醫療照護團隊必須實際走入病人家中，提供病人在宅末期照護，陪伴著家庭由生到死的關懷。

為恭醫院說明，透過居家醫療實務的社區參與及在地善終的個案累積，培養死亡識能的共識，也期望能號召更多志同道合的醫療伙伴，讓安寧居家醫療團隊在苗栗遍地開花，共同為苗栗鄉親服務，滿足在宅善終的願望。

(中時 )