由於各主要國家加速推動民眾疫苗接種、防疫限制措施鬆綁可望帶動經濟活動，使原油需求回升，加以OPEC+繼續採減產政策，激勵油價走揚，能源基金績效也翻身。法人表示，雖然預期油市震盪但上漲機率仍高，然因油價已回升至疫情爆發前水準，後續投資仍要停看聽。

富蘭克林投顧表示，美國頁岩油業者重啟油井探勘生產增加原油供應以及OPEC是否持續維持大幅減產政策等，這些都將影響未來油價走勢以及相關和油價相關的金融商品。

就能源類股後市，富蘭克林投顧也指出，全球疫情有逐步降溫跡象加以美國持續推動大規模刺激政策，若經濟動能回升、再通膨交易動能增溫，即有機會讓能源類股的評價水準進一步提升。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，油礦金產業短期震盪，中長期展望仍持穩。其中能源部分，全球原油供需平衡主要依賴OPEC及減產，而美國頁岩油商遭逢極端氣候影響，產量回復需要時間。

展望後市，林孟洼表示，疫苗成功開發且開始大量施打扭轉全球原油需求展望，預期油市震盪但上漲機率仍高。

貝萊德投資團隊指出，能源2021年市場變數包括：

1、需求面可望進一步提升，由於疫苗成功推出以及各國活動復甦的速度，可能會推動今年全球石油需求強勁的上升。

2、非 OPEC 國家生產陷入結構性下降，由於相關類股的整併，資本市場也出現了變化，2020年下半年就發生了幾件能源公司的大型合併案。

3. OPEC+ 行動可能繼續減產支撐油價，目前OPEC+ 每月召開一次會議以重新檢視減產規模。

貝萊德也表示，在能源類股中，存在潛在分歧。在能源投資組合中，該投資團隊偏好更高品質的國際原油生產商，預計一直到 2021 年，若原油價格的上漲，這些公司將使其成為最大受益者；預期原油服務商會因前次經濟循環所帶來的產能過剩會出現較大的壓力。

(工商 )