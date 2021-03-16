去年B級距SUV（進口中型豪華運動休旅車）市場相當熱鬧，較前年成長12.5%，市場上同級車款選擇相當多元，包括雙B以及Audi、VOLVO、LEXUS等進口豪華品牌都有具相當競爭力的產品。Audi發表小改款Q5並舉辦試駕活動，讓媒體搶先體驗商品魅力。

新年式各品牌都會在規配上做些微調，例如汎德針對BMW X3推出白金領航版，主打LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統；國際富豪為VOLVO XC60加配AAC先進動力清淨科技，並升級MILD Hybrid 48V。Audi Taiwan則推出總部在去年發表小改款Q5，並搭上熱騰騰的亞太首波上市計畫，在台供應包括Q5 45 TFSI quattro、advanced、Edition One及S line等4款新車，售價依序為252、272、279、285萬元。

新一代Q5最明顯改變在車頭，水箱護罩從原本的六角改為八角形，樣式也換成更精緻的蜂巢造型，進氣孔及外框重新修飾，頭燈改變更大，新設計的Matrix矩陣式LED極光頭燈組，搭載動態指示方向燈，除可感知周圍車輛、調整車燈照射範圍之外，更加顯目搶眼的極線LED識別燈，在解鎖發動時會展演頗具儀式感的照明變化。

車尾更是受惠於採用新世代Digital OLED先進照明科技，讓車主在購車時可以從3種不同燈型設計中選擇，新的尾燈組還可在切換至運動模式時改變照明方式，每款均具備動態燈光展演（離家、返家模式）和車輛警示、溝通功能，另外，它還兼具警示功能，當Q5處於靜止時，若有其他人、車從後方接近至2m以內，所有OLED元件會全數亮起，以達到警示的效果，大幅提升後方辨識度與道路安全性。

數位化駕駛艙是新世代Q5車內最大亮點，全車系標配12.3 吋Audi全數位虛擬駕駛座艙plus及MMI navigation plus多媒體導航系統，內建10.1吋彩色觸控螢幕擁有絕佳清晰度，無論導航、廣播、電話等即時資訊，只要彈指間或透過聲控即可輕鬆完成智慧功能。

此外Q5全車系也同步搭載Audi智慧型手機介面（附Apple CarPlay無線連接功能）和手機無線充電座，操作上更加直覺便利，而Audi sound system 5.1聲道環繞音響系統搭配10支喇叭，提供乘客出色的聆聽品質。空間機能方面，後座乘客可透過前後滑移（最大10 cm）後座椅墊及調整椅背傾斜角度，行李箱容積最大可擴充至1580L，充分滿足不同的乘坐及載運需求。

Audi Q5全車系採用單一動力規格，搭載最新2.0L汽油渦輪增壓引擎，可輸出265hp/370Nm最大動力輸出，並配置最新12V輕型複合動力系統，可在行進間結合高馬力輸出及高效率的雙重優勢，不僅可減少引擎耗能，亦能於特定行駛情況下自動讓引擎熄火滑行，帶來更平順暢快的行路感受。

新車標配quattro ultra智慧型四輪驅動系統，起步時以四驅方式，速度上來之後切換至前輪驅動，行進中若路況有變，如遇積水等情形，系統最快可在0.2秒靈活轉換二輪傳動及四輪傳動模式，讓車輪保時抓地力，搭配7速S tronic雙離合器變速箱以及Audi drive select可程式車身動態系統，駕駛可依照個人喜好選擇越野、節能、舒適、自動、動態、個人化及全地形等最多7種模式。實際試駕，特意開進墾丁大草原、砂石海岸邊，四驅動系統都能發揮不錯的功能。

OLED尾燈可變化出不同光形。（Audi Taiwan提供）

中控上方為10.1吋觸控螢幕。（陳大任攝）

多功能方向盤提供豐富的操控功能。（陳大任攝）

排檔座配置簡約，前方有小型置物盒。（陳大任攝）

前座中央扶手有無線充電板。（陳大任攝）

後座可前後滑移10cm並可調整椅背角度。（陳大任攝）

後座空調提供溫控及2個USB充電孔。（陳大任攝）

行李廂可藉打平後座椅背讓載物容量擴近1600L。（陳大任攝）

(中時 )