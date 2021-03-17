崇越（5434）昨董事會通過去年財報，營收為361.67億元、年增14.09%，稅後盈餘20.68億元、年增20.23%，每股稅後盈餘達11.38元，營收、稅後盈餘與每股稅後盈餘均創歷史新高；董事會並決議擬每股配發現金股利8元，以昨收盤價124元計算，現金殖利率約6.45%。

崇越的營運包括四大項目，環保綠能、高科技、健康樂活及食品科技等。在高科技方面，崇越因應台灣半導製程技術不斷推新及廠需求，將加對UV製程所需之各種精密材料開發及導入。同時也將整合晶圓代工平台IC Foundry Service協助中國IC設計公司連結最適代工對象，加速量產導入市場。崇越也將引進5G關鍵新材料、3D列印及第三代半導體材料，尋找合適對象進行策略聯盟及合作。因應全球供應鏈分散移轉，崇越將強化日本市場運營及設立美國據點，拓展新加坡市場，提供倉儲業務服務，擴大營運規模。

在健康樂事業方面，崇越將開拓大健康事業、安永事業持續為消費者健康把關，鱸魚精、膠原多酚青春凍等產品獲得世界品質金獎。與超商龍頭「7-ELVEN」跨界作透過虛實整合冷凍供應鏈，將安永冷凍生鮮導入便利商店。

崇越的營收結構中，半導體占比仍最高近8成，其次為環保綠能的12%。展望今年，受美中貿易戰與疫情影響，客戶為求供貨穩定持續拉貨，促成半導體材料包括矽晶圓、光阻液、晶圓載具、石英等材料銷售成長，加上兩岸環保工程、純廢水處理業務也成長明顯，挹注崇越集團去年營收與獲利雙雙續創新高。展望今年，法人預估半導體市場需求強勁，矽晶圓等材料供不應求，價格持穩甚至部分可漲價，崇越今年營收與獲利可望年增兩位數（10%）以上，續創新高可期。

(時報資訊)