在有生之年活得自在健康，是許多人夢寐以求的美好人生。今年已經103歲的黃立全爺爺，就是這樣的典範。現在的黃爺爺依舊住在公寓裡，每天上下兩層樓，自己爬樓梯不需攙扶，微蹲打拳也難不倒他。黃爺爺笑著說，「養好腿力，就是養好體力！」更厲害的是，黃立全爺爺今年還要繼續挑戰健走５公里的《爺奶Color Walk》活動，這也是他第八度參與，是活動舉辦至今的「全勤生」。

●健腿之道超簡單：就是走出戶外 養成規律習慣

黃立全爺爺是軍人退役，平常就喜歡簡樸生活。對於身體，他主張活著就是要動，但不是亂動。畢竟年長者要是因為受傷而行動不便，很快就會失能，一定要特別注意運動的方式。

黃爺爺說，除了他平常就有健走與爬山的習慣，有一年剛好看見香功的教學錄影，他看著看著就看出興趣。

香功的功法簡單易學，但是對於筋骨伸展與鍛練肌力、平衡感很有助益，他不但自學，還成為帶隊老師，與一起爬山的山友們練功，這麼多年下來，讓他肌力好、行動自如，最重要的是，和老朋友們有了共同的興趣和話題，大家聊起天來更有勁。

如今雖然練功的老友們逐漸分散，黃爺爺現在依舊保持只要天氣許可，就會外出曬太陽的好習慣。陪伴爺爺已經９年的印尼籍幫手明妮說，黃爺爺不會自己悶在家裡無所事事，外出讓他總是心情好、脾氣好，所以照顧爺爺非常愉快。

黃爺爺走路也不是亂走。他一定會在身上戴好計步器，每天一定會走到一定的步數。同時走路的場域也要選在公園綠地，「老人家走路總是比較慢，大馬路比較危險，」他建議出門時要盡量穿著鮮豔的顏色，讓車子能大老遠看到，會更安全些。

黃立全爺爺(圖右)每年都是爺奶Color Walk健走活動的偶像，許多人都喜歡圍著他請教長壽秘訣，周美青(圖左)也送上大大的擁抱。(圖/弘道基金會提供)

●8年不缺席 《爺奶Color Walk》活動 最鮮活招牌人物

健走號稱是全世界最簡單的運動，它的好處早已經過科學認證，根據研究報告，每天走30分鐘以上、每週步行5次，運動後的心率控制在每分鐘170次，不但能使糖尿病發病率下降50%，還可以延長壽命。尤其人一旦過了45歲後，最先老化的部位就是腿部肌肉，而走路正是最好的抗衰老秘訣。

已經第8年舉辦《爺奶Color Walk》活動的弘道老人福利基金會表示，黃立全爺爺從第1年、當時也已年逾90的高齡參加活動，不但走完全程，還成了現場偶像，許多人紛紛上前請教健康高壽之道。黃爺爺也不藏私，大方分享他的養生秘訣。今年他也會繼續來到河濱公園，與大家一起活力向前，走出活力，走出健康。

(中時新聞網)