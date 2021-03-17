美中外交高層會談即將舉行，美國資深官員今天表示，中國在新疆、香港的作為、在台海的挑釁行為，以及惡意網路行動都是美方會提出的議題。會談結束後不會發布聯合聲明。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅在阿拉斯加舉行會談。這將是美國總統拜登（Joe Biden）上任來美中高層首度會晤。

不具名的美國資深官員傍晚在背景說明電話簡報上強調，這次會談是單一性質，不是為恢復特定對話機制，也不是一系列對話的開啟，而是進行初步討論，「坐下來，相互了解」。會談不預計能有「可交出」（deliverable）的成果，會後也不預計發表聯合聲明。

至於將談到哪些議題，這名官員表示，中國對新疆香港、對美國盟友的經濟脅迫，以及在台灣海峽日趨激烈的挑釁（aggressive）行為等，都是美方會明確提出的議題。中國的惡意網路行為也是絕對會提及的議題，美國對北京惡意網路行為持續擔憂，近來的相關報導讓這樣的擔憂更加劇。

對於北京近來不斷傳遞希望改變雙邊關係基調，另一名資深官員則指出，美方關注的是行為而非言詞，會帶著對中國清楚透徹的眼光進行討論，也不會帶有任何不切實際的期望，但盼能有友好、穩健、坦率的對話。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在空軍一號上回答媒體關於美中外交高層會談的問題時坦言，預期部分對話將十分艱難，這些都是拜登不會退讓且關切的人權、經濟或科技等議題；但仍期待在包括氣候變遷、核武不擴散等議題能有合作機會。（編輯：馮昭）1100317

(中央社)